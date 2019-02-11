2019-02-11T13:04:42+03:00
Общество

Пермские патологоанатомы незаконно оказывали платные ритуальные услуги

Нарушения выявили антимонопольщики
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермское УФАС выявило нарушения антимонопольного законодательства в действиях Клинического патологоанатомического бюро. Эта организация предоставляет государственные услуги и не имела права брать деньги. Однако патологоанатомическое бюро оказывало ритуальные услуги на платной основе.

- В ходе проверки антимонопольной службой было установлено, что в июле прошлого года минздрав отказать бюро вносить в устав положения, касающиеся оказания платных ритуальных услуг, - сообщил ведущий специалист-эксперт УФАС Павел Литвинов. - Тем не менее, в августе 2018 года учреждение утвердило перечень ритуальных услуг и стоимость их выполнения,

В адрес бюро было направлено предупреждение, согласно которому, оно должно было прекратить незаконную деятельность до 20 декабря 2018 года. Поскольку оно не было исполнено, антимонопольный орган возбудил дело. Если по результатам рассмотрения дела факт нарушения законодательства подтвердится, должностные лица, допустившие его, будут привлечены к административной ответственности, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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