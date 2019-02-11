В Перми в аграрном университете состоится День открытых дверей

11 Февр. 11:51 2019-02-11T11:51:32+03:00

Школьников и абитуриентов ждут экскурсии по университету, в учебные лаборатории и ветклинику

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16 февраля с 10:30 до 16:30 в Пермском аграрно-технологическом университете имени академика Прянишникова состоится День открытых дверей для школьников, абитуриентов и их родителей.

- В день открытых дверей мы постараемся максимально полно донести до абитуриентов и их родителей информацию, касающуюся работы приемной комиссии, а также по всем направлениям подготовки будущих специалистов, - отметил и.о. ректора университета Алексей Андреев.

Всех участников мероприятия ожидает серия мастер-классов от деканов факультетов вуза, а также экскурсии по зданию университета, в учебные лаборатории и ветеринарную клинику.

Школьники смогут попробовать себя в роли технолога, экономиста, зоотехника, инженера, эколога, ветеринара. Абитуриентов и их родителей проконсультируют по вопросам поступления, зарубежным стажировкам, дистанционным технологиям, а также работе культурно-информационного центра. Центр международных связей проведет тестирование по иностранному языку, отдел организации приема – профориентационное тестирование, а центр непрерывного образования организует площадку по подготовке к ЕГЭ.

Для тех, кто не сможет посетить День открытых дверей, будет организована онлайн-трансляция мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU