Пермяк пришел в гости, напился и изнасиловал хозяйку

11 Февр. 10:46 2019-02-11T10:46:28+03:00

Три с половиной года он проведет в исправительной колонии общего режима

Изменить размер текста: A A

В Кировском районном суде Перми рассматривалось дело 36-летнего насильника. Преступление было совершено еще в ноябре 2017 года.

Следствием установлено, что 36-летний пермяк пришел в гости к своей знакомой. Они выпивали, а затем поссорились. Мужчина стал избивать хозяйку, а затем изнасиловал.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на три с половиной года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что в Перми бывший зэк ограбил и изнасиловал 18-летнюю девушку. Освободившись из мест лишения свободы, пермяк не стал искать работу. Через несколько недель после выхода на свободу он вновь принялся за старое. Утром 11 февраля он напал с ножом на женщину, которая шла на работу, в Ленинском районе краевого центра. Жертве разбойного нападения удалось отбиться от преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU