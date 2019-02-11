В Перми алиментщик сказал, что уехал на вахту, а сам продавливал диван

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-11T10:08:54+03:00

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Пермяк по суду должен был платить алименты двум своих детям, но делать это никак не захотел. Он всем рассказал, он уехал на заработки на север, а сам продолжал лежать на диване и наслаждаться жизнью.

- Мужчина попытался заверить, что заработанные в командировке деньги помогут ему погасить немалый долг по алиментам, - сообщили в службе судебных приставов. - На тот момент сумма задолженности составляла уже более 92 тысячи рублей. Но судебные приставы не привыкли на слово верить должникам-уклонистам и решили проверить информацию.

Они пришли в дом должника. Дверь открыл его друг. Он сказал, что квартиру для временного проживания ему любезно предоставил друг на время отпуска. У судебного пристава не оставалось сомнений в том, что «командированный» не доехал до Севера. Догадка пристава подтвердилась. Должник сидел дома, спокойно расположившись на диване.

После разоблачения алиментщику все же пришлось совершить небольшую поездку и сменить комфортные апартаменты на камеру временного содержания. Ему был назначен административный арест в качестве наказания за уклонение от уплаты алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU