2019-02-11T09:40:06+03:00
Общество

«Сорвали сроки строительства». Краевые власти расторгли договор с застройщиком поликлиники в Перми

ЗАО «Национальная газовая компания» должна была закончить строительство еще 23 января
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае расторгли контракт с ОАО «Национальная газовая компания». Застройщики поликлиники в Левшино сорвали сроки сдачи. Они должны были закончить строительство 23 января, однако возведен лишь один из трех этажей поликлиники.

- Ранее мы неоднократно выдавали застройщику предписания, которые он не выполнял в необходимые сроки, - заявили в краевом управлении строительства. - В ближайшее время мы объявим новый конкурс на поиск застройщика. Он должен быть выбран до марта. Перед новым застройщиком будет поставлена задача завершить строительство поликлиники до конца года.

Также в ведомстве заявили, что ЗАО «Национальная газовая компания» будет занесена в реестр недобросовестных подрядчиков-исполнителей. Компании будут предъявлены штрафы и пени.

Напомним, в Пермском крае ведется строительство 4 поликлиник в Перми. Всего за 5 лет будут построены 11 поликлиник, 7 больниц, 6 сельско-врачебных амбулаторий, 1 диспансер, лечебный корпус с поликлиникой в Юрле, комплекс районной больницы в Полазне, лечебно-поликлинический корпус онкодиспансера. Кроме того, планируется приобрести помещения для открытия двух филиалов поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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