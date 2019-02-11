В Перми бывший зэк ограбил и изнасиловал 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 09:07 2019-02-11T09:07:40+03:00

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36-летнему пермяку предъявлено обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, грабеже и разбое.

Освободившись из мест лишения свободы, пермяк не стал искать работу. Через несколько недель после выхода на свободу он вновь принялся за страрое. Утром 11 февраля он напал с ножом на женщину, которая шла на работу, в Ленинском районе краевого центра. Жертве разбойного нападения удалось отбиться от преступника.

В тот день он подкараулил 18-летнюю девушку в Свердловском районе и похитил у нее 150 рублей. После этого, угрожая убийством, изнасиловал ее и скрылся. Но оперативникам и следователю удалось в тот день выйти на след насильника и задержать его, сообщили в краевом следственном комитете.

Следователи собрали доказательства вины. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU