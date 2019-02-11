2019-02-11T08:50:56+03:00
Общество

В Перми осудили хакера, который приобретал вещи за чужой счет

Он взламывал электронные данные покупателей интернет-магазина
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--Фото: архив "КП"
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25-летнего хакера осудили в Перми. Молодой человек признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве.

Следователи выяснили, что он имел доступ к данным популярного интернет-магазина. Он узнавал у кого имелись средства на личных счетах. Их можно было использовать на приобретение различных товаров. В результате махинаций хакера информация о заказе приходила на его электронную почту, а не к истинному владельцу аккаунта. Таким образом, в мае 2017 года практически через день заказывал товар в интернет-магазине для себя и на продажу.

- Ряд запросов на товар аннулировались сотрудниками сайта из-за подозрения в несанкционированном доступе, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Некоторые пользователи сами выявляли взлом. Они обращались в клиентский центр, а заказы интернет-преступника также аннулировались. Среди пострадавших оказались жители Ярославля, Назрани, Реутова, Москвы и Московской области, Южно-Сахалинска, Вологды, Северодвинска, города Учалы, Екатеринбурга, Якутска.

Пермские оперативники, несмотря на то, что хакер постоянно менял имена, установили его личность и местонахождение. Молодого человека задержали. Стражи порядка изъяли компьютерное оборудование. Часть вещей полицейские обнаружили при обыске в квартире подозреваемого. Остальное он продал через сайт бесплатных объявлений.

На этапе предварительного следствия пермяк полностью возместил причиненный ущерб потерпевшим. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ноутбук с зарядным устройством, изъятые у осужденного, по решению суда были конфискованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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