В Перми пьяный водитель «Жигулей» устроил аварию, пострадали два человека
В Кировском районе Перми накануне, 10 февраля, случилась авария, столкнулись две машины отечественного производства. 68-летний водитель «семерки» у дом №134 по ул. Кировоградской и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «ВАЗ-212300». Водитель и 31-летняя пассажирка внедорожника получили ушибы головы. Им назначено амбулаторное лечение.
- В ходе предварительного расследования установлено, что водитель «Жигулей» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Возбуждено дело об административном правонарушении, а также составлен протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Ранее мы писали, что в Перми автобус столкнулся с «Яндекс.Такси». Авария произошла в воскресенье на выезде с Гайвы.
ИСТОЧНИК KP.RU