2019-02-11T07:33:43+03:00
Спорт

Прикамская спортсменка остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате мира по фристайлу

Юлия Смирнова из Чусового заняла четвертое место
Константин КЯКИНЕН
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фото предоставлено пресс-службой правительствафото предоставлено пресс-службой правительства
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На чемпионате мира по фристайлу в США Анастасии Смирновой не хватило одного шага, чтобы попасть на пьедестал почета. Спортсменка из Чусового в соревнованиях по могулу наша спортсменка заняла четвертое место, несмотря на то, что по итогам квалификации была только 11-й. Победу одержала Юлия Галышева из Казахстана.

Среди российских мужчин квалификацию сумел пройти только Андрей Махнев, также представляющий чусовской СШОР «Огонек» им. Постникова. В финале он занял 11-е место. Победу одержал олимпийский чемпион, канадец Майкл Кингсбери, возглавляющий зачет Кубка мира. Еще один чусовлянин - Никита Паркачев показал 31 результат.

В соревнованиях по парному могулу чусовляне Юлия Смирнова и Андрей Махнев также были лучшими среди россиян. Смирнова попала в ТОП-10, заняв девятое место. Победу одержала француженка Перрин Лафон.

Россиянин Андрей Махнёв в 1/8 финала соревновался с будущим призером - Брэдли Уилсоном. Наш спортсмен финишировал в итоге на 11 позиции.лучшим снова стал канадец Майкл Кингсбери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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