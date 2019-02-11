В Перми автобус столкнулся с «Яндекс.Такси»

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-11T07:01:09+03:00

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Жители Гайвы стали очевидцами еще одного ДТП с участием пассажирского автобуса и «Яндекс.Такси». Авария произошла на выезде из микрорайона в воскресенье, 13 февраля, вечером.

На фото, которое очевидцы опубликовали в соцсетях, видно, что такси и пассажирский автобус №53 столкнулись лоб в лоб. Но, несмотря на это они получили только небольшие повреждения. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Причина ДТП выясняется.

Ранее мы писали, что на трассе Пермь - Березники в аварии погибли три человека. Иномарка столкнулась с грузовиком «Мерседес». 8 февраля в 8.15 на трассе Пермь - Березники водитель автомобиля «Хендай Акцент» на 113 километре дороги пошел на обгон. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Мерседес-Бенц-Актрос». В результате ДТП погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе краевой Готсавтоинспеции.

ИСТОЧНИК KP.RU