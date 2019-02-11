2019-02-11T06:23:47+03:00
Общество

14 февраля в Перми откроется ледовый каток в Индустриальном районе

Праздничное открытие начнется в 16 часов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Мария ЛЕНЦ
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Администрация Индустриального района Перми сообщает, что в четверг, 14 февраля состоится открытие нового катка на хоккейной площадке на ул. Геологов, 1. Праздничное открытие начнется в 16 часов.

- Официально каток еще не открыт, но он уже пользуется большой популярностью у детей и взрослых и никогда не пустует, - сообщили в администрации. - После открытия он станет центром притяжения для жителей микрорайона Нагорный.

Отметим, что этой зимой в Индустриальном районе Перми для любителей катания на коньках работают ледовые площадки по адресам: ул. Качалова, 15 (спортивная площадка хоккейного центра «Клуб «Метеор»), ул. Архитектора Свиязева, 17 (территория лицея №3), ул. Советской Армии, 37 (придомовая территория), ул. Танкистов, 56 (территория лицея №4), шоссе Космонавтов, 158а (спорткомплекс имени В.П. Сухарева).

Кроме того, по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20 до 22 часов бесплатно можно покататься на пермских стадионах: «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26).Открыт также каток на эспланаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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