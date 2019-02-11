2019-02-11T06:11:32+03:00
Происшествия

В Прикамье родные ищут 47-летнего шахтера, который пропал три дня назад

Вещи и сотовый телефон он оставил дома
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Соликамске пропал рабочий первого рудника - 47-летний Юрий Афонасьевич Кощеев. Об этом сообщают его родные.

Мужчина вышел из дома 8 февраля и не вернулся. Родные волнуются - ведь все вещи он оставил дома.

- Все вещи куртка, шапка, ботинки вместе с телефоном остались дома, - сообщает Екатерина Кощеева.

Просьба, всех, кто располагает какой-либо информацией о его местоположении, звонить по телефонам: 8-963-87-18-554, 8-952-64-23-643.

Ранее мы писали, что в Перми нашли 78-летнюю женщину, которая пропала в Закамске. Пенсионерка жива и невредима. Она пропала 7 февраля. В последний раз видели в отделении полиции в Кировском районе Перми на улице Кировоградская, 72. Объявления о пропаже женщины были опубликованы в соцсетях, распечатаны и наклеены на остановках. Был объявлен сбор желающих принять участие в поисках пропавшей на улице Кировоградская, 30. И поиски дали свои результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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