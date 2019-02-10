2019-02-10T16:06:17+03:00
Общество

В Прикамье учителям не начисляли районный коэффициент и платили меньше минималки

Прокуратура проверила общеобразовательные школы и школы искусств
Андрей МАТЛИН
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В Прикамье учителям недоплачивали зарплату.В Прикамье учителям недоплачивали зарплату.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники прокуратуры решили проверить, как начисляют заработную плату педагогам в учебных заведениях. И сразу же нашли в шести школах Березовского района серьезные нарушения.

- В частности, районный коэффициент к заработной плате за работу в неблагоприятных климатических условиях начислялся с нарушением, заработок по ряду должностей был ниже размера выплат, установленных соглашением о минимальной заработной плате в Пермском крае на 2017-2019 годы, - сообщили в краевой прокуратуре. – Такие нарушения были обнаружены в Березовской средней общеобразовательной школе № 2, в Переборской основной общеобразовательной школе, в Кляповской основной общеобразовательной школе, в Дубовской основной общеобразовательной школе, в Копчиковской начальной школе-детском саду, в Березовской детской школе искусств.

Прокуратура направила в суд исковые заявления к шести образовательным учреждениям о возложении обязанности произвести перерасчет заработной платы и выплатить недостающую разницу работникам. Кунгурский суд иски удовлетворил.

Управлению образования администрации Березовского муниципального района Пермского края не удалось обжаловать судебное решение о перерасчете зарплаты в краевой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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