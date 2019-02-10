2019-02-10T14:49:18+03:00
Происшествия

Пермские следователи рассказали, как брали убийцу из Бурятии, который пел своим жертвам песни Наташи Королевой

Одной из избитых до полусмерти девушек он любезно оставил свой номер телефона
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Изображение убийцы зафиксировали видеокамеры. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.Изображение убийцы зафиксировали видеокамеры. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
Изменить размер текста:

Мы уже писали о 30-летнем убийце из Бурятии, которого в июле прошлого года в Перми приговорили к 19,5 годам колонии особого режима.

Его обвиняли сразу по нескольким статьям – в убийстве, разбое, краже и угоне автомобиля.

Его почерком стало то, что своим жертвам, с которыми он знакомился в барах и ресторанах, он напевал песни из репертуара Наташи Королевой. Александр Третьяков уверяя, что он хорошо известен в столичном шоу-бизнесе. Когда знакомые – женщины и мужчины – приглашали его домой, он избивал их и похищал из дома ценные вещи. Одного из потерпевших он забил до смерти. Изображение подозреваемого попало на видеокамеры, и его распространили в СМИ.

После этого он уехал в Бурятию, откуда был родом. Там его и арестовали.

Как же удалось выйти на дерзкого преступника? На региональном сайте МВД России появилось интервью со следователем, который вел это дело. Его взяли журналисты газеты «Досье 02».

В нем приводятся подробности убийства, которое совершил житель Бурятии в одном из общежитий в центре Перми – изувеченное тело 23-летнего хозяина комнаты лежало возле окна, очевидно, он пытался выпрыгнуть с четвертого этажа, спасая себе жизнь, но так и не успел.

По словам старшего следователя СО по Ленинскому району СУ СК России по Пермскому краю Сергея Толкачева, преступник оставил отпечатки пальцев в ограбленной квартире, в базе данных полиции их не было, но это помогло связать это преступление с другим.

В Бершети, также в общежитии, преступник жестоко избил и ограбил девушку Наташу. Перед этим он пел ей песни из репертуара Наташи Королевой и дал ей свой номер телефона, который был зарегистрирован в Бурятии.

Полностью материал можно прочитать на сайте 59.мвд.рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми осудили убийцу из Бурятии, который пел жертвам песни Наташи Королевой

Его приговорили к 19,5 годам колонии особого режима (подробнее…)

Преступник, поющий хиты Королевой, признался в убийстве пермяка

Убийца и грабитель скрывался среди пастухов Чабанской стоянки в Бурятии, но выдал себя тем, что напевал одну и ту же песню, популярную в 90-е годы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мы проверим, убирали ли с крыши снег». Прокуратура Прикамья расследует причины обрушения кровли многоэтажки в Березниках
В Прикамье осудили 31-летнюю водительницу из Свердловской области, из-за которой погиб человек
В Перми отравились бытовым газом мама и ребенок
Губернатор Максим Решетников: «Несмотря на перенесенную болезнь, я тоже пробежал». В «Лыжне России» приняли участие 25 тысяч жителей Прикамья
В Перми пьяный водитель сбил 22-летнего пешехода
«По ночам невозможно было спать, а по дому расползались тараканы!» Пермячка добилась закрытия ночного магазина
В Перми до конца мая ограничат движение в районе выезда на автотрассу до Екатеринбурга
В Перми в некоторых домах отключат воду
«Опять обрушение». В Березниках провалилась крыша двухэтажного дома
В Перми из-за пожара эвакуировали жителей девятиэтажки
В Прикамье «Лада Приора» столкнулась с КамАЗом, пассажир легковушки погиб
Sad Face вновь нарисовал на льду Камы лицо
В Перми подозреваемому в мошенничестве с квартирой 90-летнего ветерана продлили срок задержания
«Мне сказали, что Ушаковы скоро съедут». Что говорит подозреваемый в самоуправстве в квартире 90-летнего ветерана из Перми
Одного из подозреваемых в самоуправстве в квартире 90-летнего ветерана войны из Перми освободили
Следствие настаивает на аресте мошенников, замешанных в афере с квартирой ветерана войны из Перми