Пермские следователи рассказали, как брали убийцу из Бурятии, который пел своим жертвам песни Наташи Королевой

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-10T14:49:18+03:00

Одной из избитых до полусмерти девушек он любезно оставил свой номер телефона

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Мы уже писали о 30-летнем убийце из Бурятии, которого в июле прошлого года в Перми приговорили к 19,5 годам колонии особого режима.

Его обвиняли сразу по нескольким статьям – в убийстве, разбое, краже и угоне автомобиля.

Его почерком стало то, что своим жертвам, с которыми он знакомился в барах и ресторанах, он напевал песни из репертуара Наташи Королевой. Александр Третьяков уверяя, что он хорошо известен в столичном шоу-бизнесе. Когда знакомые – женщины и мужчины – приглашали его домой, он избивал их и похищал из дома ценные вещи. Одного из потерпевших он забил до смерти. Изображение подозреваемого попало на видеокамеры, и его распространили в СМИ.

После этого он уехал в Бурятию, откуда был родом. Там его и арестовали.

Как же удалось выйти на дерзкого преступника? На региональном сайте МВД России появилось интервью со следователем, который вел это дело. Его взяли журналисты газеты «Досье 02».

В нем приводятся подробности убийства, которое совершил житель Бурятии в одном из общежитий в центре Перми – изувеченное тело 23-летнего хозяина комнаты лежало возле окна, очевидно, он пытался выпрыгнуть с четвертого этажа, спасая себе жизнь, но так и не успел.

По словам старшего следователя СО по Ленинскому району СУ СК России по Пермскому краю Сергея Толкачева, преступник оставил отпечатки пальцев в ограбленной квартире, в базе данных полиции их не было, но это помогло связать это преступление с другим.

В Бершети, также в общежитии, преступник жестоко избил и ограбил девушку Наташу. Перед этим он пел ей песни из репертуара Наташи Королевой и дал ей свой номер телефона, который был зарегистрирован в Бурятии.

Полностью материал можно прочитать на сайте 59.мвд.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU