«Мы проверим, убирали ли с крыши снег». Прокуратура Прикамья расследует причины обрушения кровли многоэтажки в Березниках

СЕГОДНЯ 14:28 2019-02-10T14:34:36+03:00

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Одной из причин обрушения перекрытия над первым подъездом в доме на улице Черняховского в Березниках, произошедшего в субботу, 9 февраля, мог стать снег, который скопился на крыше – такое предположение сделали в краевой прокуратуре.

Сегодня, 10 февраля, в этом надзорном ведомстве сообщили, что проведут в Березниках прокурорскую проверку.

- Прокуратурой Пермского края организована проверка причин и условий, связанных с обрушением кровли в многоквартирном доме, расположенном в Березниках на улице Черняховского, 9, - сообщили в краевом управлении по надзору за исполнением федерального законодательства. – Будут затребованы и изучены документы, подтверждающие объем и своевременность выполнения работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, в том числе по расчистке кровли от снега и наледи.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, и при наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним: на чердаке жилого дома в Березниках упала балка, из-за чего по стенам пошли трещины, а дом стался без отопления. К счастью, никто из 44 жильцов дома не пострадал. Обрушение произошло над нежилой комнатой.

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ИСТОЧНИК KP.RU