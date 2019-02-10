2019-02-10T12:45:03+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили 31-летнюю водительницу из Свердловской области, из-за которой погиб человек

Ее «Тойота» вылетела на встречку на трассе Пермь - Екатеринбург
Андрей МАТЛИН
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Во время ливня водительница не сбавила скорость и оказалась на скамье подсудимых.Во время ливня водительница не сбавила скорость и оказалась на скамье подсудимых.
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Суксунский районный суд вынес приговор 31-летней водительнице из Свердловской области. Она признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

- Летом 2018 года по дороге ПермьЕкатеринбург двигался автомобиль «Тойота» под управлением жительницы Свердловской области, в салоне машины также находился пассажир, отец женщины, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Шел ливень, но несмотря на это при спуске по уклону дороги женщина продолжала ехать со скоростью 70 километров в час – и не справилась с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу, по которой двигалась машина марки «Рено» с водителем и пассажиром. В результате столкновения пассажиры обоих автомобилей были тяжело травмированы, а водитель «Рено» погиб.

Суксунский районный суд назначил водительнице «Тойоты» наказание в виде лишения свободы на срок 2 года (условно) и запретил управлять транспортными средствами в течение 2 лет. Помимо этого она должна выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации родственникам погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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