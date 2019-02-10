Губернатор Максим Решетников: «Несмотря на перенесенную болезнь, я тоже пробежал». В «Лыжне России» приняли участие 25 тысяч жителей Прикамья

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-10T10:33:05+03:00

В субботу в Перми на лыжню вышли 6 тысяч взрослых и детей. Фото: оргкомитет соревнований.

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В Прикамье подвели итоги всероссийской акции «Лыжня России», которая состоялась в субботу, 9 февраля.На лыжню в этот день вышли любители лыж в разных городах и селах Пермского края. По данным прикамского оргкомитета соревнований, всего в «Лыжне России» приняли участие более 25 тысяч жителей Прикамья.

Центральной площадкой по традиции стала лыжная база «Пермские медведи» в краевой столице. Всего в забеге в Перми участвовало 6 тысяч человек - взрослых и детей. Им предлагали пробежать дистанции различной длины – в зависимости от возраста и самочувствия.

Традиционно каждый год самой массовой становится дистанция, длина которой равняется номеру года. На этот раз её преодолели 2,5 тысячи пермяков. Пробежал ее и губернатор Прикамья Максим Решетников. На финише он признался, что бежалось ему нелегко – он недавно перенес болезнь.

- Был десяток причин не бежать, - рассказал губернатор. - Я и переболел не так давно, и работы много, и холодно. Но когда выходишь на трассу, остаётся только трасса. Сейчас настроение отличное, столько людей бегут, друг друга поддерживают, атмосфера очень хорошая.

По словам организаторов, лыжные забеги в субботу прошли в 43 территориях края.

ИСТОЧНИК KP.RU