В Перми пьяный водитель сбил 22-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-10T08:35:51+03:00

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В субботу ранним утром в Мотовилихинском районе Перми 34-летний водитель иномарки не заметил в темноте преходящего дорогу пешехода и сбил его. Тот переходил улицу в неположенном месте и получил не слишком серьезные травмы. Тем не менее, водителю грозит серьезное наказание.

- 9 февраля около 05.30 на улице Бульвар Гагарина напротив дома № 44а произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, за что на него был составлен административный протокол. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU