2019-02-10T08:00:31+03:00
Общество

«По ночам невозможно было спать, а по дому расползались тараканы!» Пермячка добилась закрытия ночного магазина

Суд встал на ее сторону
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
В суде приняли решение в пользу пермячки.В суде приняли решение в пользу пермячки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Жительница Перми обратилась с жалобой в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Она пожаловалась, что в их доме невозможно было спать по ночам – жильцы страдали от бессонницы из-за шума оборудования расположенного в их доме круглосуточного магазина. Также из этой торговой точки, по ее словам, по дому разбредались полчища грызунов и тараканов.

Специалисты Роспотребнадзора вышли с внеплановой проверкой в дом на улице Маяковского, 37/3. Факты подтвердились. Санврачи отштрафовали владелицу магазина и передали дело в суд.

В Дзержинском районном суде приняли решение о приостановлении работы торгового заведения в ночное время.

- При работе технологического оборудования магазина ИП Пикулевой А.Н. уровень звука в квартирах, измеренный в ночное время, превышает допустимые значения, - объяснили в суде. - Также не было обеспечено систематическое проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации в помещениях торгового учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Максим Решетников: «Несмотря на перенесенную болезнь, я тоже пробежал». В «Лыжне России» приняли участие 25 тысяч жителей Прикамья
В Перми пьяный водитель сбил 22-летнего пешехода
В Перми до конца мая ограничат движение в районе выезда на автотрассу до Екатеринбурга
В Перми в некоторых домах отключат воду
«Опять обрушение». В Березниках провалилась крыша двухэтажного дома
В Перми из-за пожара эвакуировали жителей девятиэтажки
В Прикамье «Лада Приора» столкнулась с КамАЗом, пассажир легковушки погиб
Sad Face вновь нарисовал на льду Камы лицо
В Перми подозреваемому в мошенничестве с квартирой 90-летнего ветерана продлили срок задержания
«Мне сказали, что Ушаковы скоро съедут». Что говорит подозреваемый в самоуправстве в квартире 90-летнего ветерана из Перми
Одного из подозреваемых в самоуправстве в квартире 90-летнего ветерана войны из Перми освободили
Следствие настаивает на аресте мошенников, замешанных в афере с квартирой ветерана войны из Перми