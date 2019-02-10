«По ночам невозможно было спать, а по дому расползались тараканы!» Пермячка добилась закрытия ночного магазина

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-10T08:00:31+03:00

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Жительница Перми обратилась с жалобой в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Она пожаловалась, что в их доме невозможно было спать по ночам – жильцы страдали от бессонницы из-за шума оборудования расположенного в их доме круглосуточного магазина. Также из этой торговой точки, по ее словам, по дому разбредались полчища грызунов и тараканов.

Специалисты Роспотребнадзора вышли с внеплановой проверкой в дом на улице Маяковского, 37/3. Факты подтвердились. Санврачи отштрафовали владелицу магазина и передали дело в суд.

В Дзержинском районном суде приняли решение о приостановлении работы торгового заведения в ночное время.

- При работе технологического оборудования магазина ИП Пикулевой А.Н. уровень звука в квартирах, измеренный в ночное время, превышает допустимые значения, - объяснили в суде. - Также не было обеспечено систематическое проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации в помещениях торгового учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU