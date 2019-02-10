2019-02-10T07:15:41+03:00
Общество

В Перми до конца мая ограничат движение в районе выезда на автотрассу до Екатеринбурга

Здесь продолжится реконструкция улицы Героев Хасана
Андрей МАТЛИН
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Улицу Героев Хасана расширили, теперь будут благоустраивать. Фото: архив "КП".Улицу Героев Хасана расширили, теперь будут благоустраивать. Фото: архив "КП".
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В краевом центре в течение трех месяцев будут вводиться ограничения движения на выезде из города на федеральную трассу Пермь - Екатеринбург, так что автомобилистам придется еще немного потерпеть и постоять в заторах в этом месте.

В прошлом году для того, чтобы «расшить» узкое место в районе тоннеля под Транссибирской магистралью и исключить пробки, здесь расширили улицу Героев Хасана до шести полос. Теперь реконструкция улицы продолжится – будут благоустраивать участок от улицы Васильева до тоннеля - до пересечения Героев Хасана с железнодорожной магистралью.

- На этом участке с 15 февраля до 24 мая будет ограничиваться проезд всех видов транспорта по автомобильной дороге на улице Героев Хасана, - сообщили в администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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