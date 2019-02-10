В Перми в некоторых домах отключат воду

СЕГОДНЯ 06:21 2019-02-10T06:29:02+03:00

Смотрим, в каких и когда ее пустят снова

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В воскресенье, 10 февраля, в некоторых жилых домах и организациях, расположенных в Свердловском районе, до вечера отключат воду. Об этом пермяков предупредили руководители коммунальной компании «Новогор Прикамье».

Коммунальщики объяснили, что на воскресный день они запланировали аварийные работы одного из водоводов. «Раскопки» будут вестись на улице Героев Хасана возле 4-го корпуса дома №52.

В связи с 9.30 до вечера не будет воды в домах на улице Героев Хасана 50, 52, 52 к4, 56 и на улице Хлебозаводская, 16а и 18.

Воду в эти дома обещают пустить сегодня в 18.00.

Вчера, в субботу, из-за аварийных работ на водоводе, который проходит на улице Серпуховская в Перми, пришлось отключать воду в двух десятках близлежащих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU