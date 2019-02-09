«Опять обрушение». В Березниках провалилась крыша двухэтажного дома

СЕГОДНЯ 20:43 2019-02-09T20:43:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Очевидцы сообщили еще об одном ЧП с обрушением перекрытий. На этот раз пострадали жильцы дома по ул. Черняховского, 9. Повреждение произошло над первым подъездом. «Наш первый подъезд. Трещины пошли по кухне, а про подъезд, вообще молчу», «Это просто ужас, что мы пережили, в шоке до сих пор. В квартире трещины пошли. Со вчерашнего вечера так и не спали, кто будет отвечать за всё это?», - пишут жильцы дома.

Также они сообщили, что на чердаке упала балка, из-за чего по стенам пошли трещины, а дом стался без отопления. К счастью, никто из 44 жильцов дома не пострадал. Обрушение произошло над нежилой комнатой.

На место происшествия выехали прибыли представители спецслужб. Однако они посчитали, что угрозы жильцам нет, сообщает местная телекомпания «Березники ТВ».

Накануне мы писали, что в жилом пятиэтажном доме в Губахе рухнуло перекрытие на первом этаже

ИСТОЧНИК KP.RU