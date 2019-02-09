В Перми из-за пожара эвакуировали жителей девятиэтажки

СЕГОДНЯ 19:28 2019-02-09T19:28:37+03:00

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В восемь часов утра 9 февраля в микрорайоне Висим в Мотовилихинском районе Перми произошел пожар в девятиэтажном доме на ул. Свободы. Полыхающий балкон сфотографировали очевидцы и выложили в соцсети.

Пермяки написали, что пожарные долго не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин. За то время, пока машины с трудом пробирались к девятиэтажке большинство жильцов уже покинули свои квартиры и вышли на улицы. Пятерым помогли подъехавшие спасатели.

Пожар, как и предполагалось, начался на балконе. Огнеборцам удалось сбить пламя, огонь не проник в квартиру.

По данным МЧС, в тушении принимали участие 20 человек и восемь машин. Никто из жильцов не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Также мы сообщали, что в Перми пожарные вывели из горящего подвала дома пенсионера. Еще один мужчина успел выбраться сам.

ИСТОЧНИК KP.RU