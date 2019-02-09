В Прикамье «Лада Приора» столкнулась с КамАЗом, пассажир легковушки погиб

СЕГОДНЯ 19:13 2019-02-09T19:13:24+03:00

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Авария со смертельным исходом произошла в Прикамье на обходе Чайковского около 16.20. Водитель «Лады Приоры», по предварительным данным, на 10 км дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался КамАЗ. Произошло столкновение. От легкового автомобиля осталась только груда металла.

- В результате аварии 24-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что 8 февраля на трассе Пермь - Березники в аварии погибли три человека.. Примерно в 8.15 водитель автомобиля «Хендай Акцент» на 113 километре дороги пошел на обгон. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Мерседес-Бенц-Актрос».

ИСТОЧНИК KP.RU