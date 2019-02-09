Sad Face вновь нарисовал на льду Камы лицо

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-09T15:51:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный уличный художник Sad Face (Алексей Илькаев) нарисовал на камском льду огромное печальное лицо. Свою работу он снял с квадрокоптера.

В январе прошлого года он также рисовал на льду огромное лицо.

Напомним, не так давно Алексей Илькаев оказался в центре скандала. В ночь на 11 октября был изменен Арт-объект «Счастье не за горами». Культовую фразу превратили в «Смерть не за горами». По данному факту возбудили уголовное дело по статье «вандализм». 16 октября стражи порядка задержали подозреваемого, а 17 октября выяснилось, что надпись изменил Sad Face. По словам адвоката художника,пермский художник призвал людей ценить жизнь». Также адвокат сообщил, что Sad Face сам пришел в полицию с явкой с повинной. Но Алексею Илькаеву все же пришлось заплатить штраф в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU