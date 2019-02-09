2019-02-09T14:00:28+03:00
Происшествия

В Перми подозреваемому в мошенничестве с квартирой 90-летнего ветерана продлили срок задержания

Александр М. по доверенности подписал договор купли-продажи жилья
Константин КЯКИНЕН
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Александр не понимает, за что его задержалиАлександр не понимает, за что его задержалиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Индустриальном районном суде началось избрание меры пресечения в отношении Александр М. Его сын как раз и «купил» квартиру у дочери ветерана Татьяны.

Напомним, по подозрению в самоуправстве и в афере с квартирой 90-летнего ветерана войны Василия Ушакова задержаны четыре человека.

Дочь Василия Николаевича Татьяна взяла кредит в финансовой компании, не смогла расплатиться и заключила договор купли-продажи якобы в качестве гарантии того, что вернет долг. Однако квартиру продали – сначала Евгению М. (по одной из версий он является соучредителем компании), а тот уже продал ее Марии К. Та вселила в квартиру молодого человека Андрея К., который, по словам Татьяны, установил свои правила, не давал им ключи от новых замков и поранил Василию Ушакову руку. 8 февраля следователи задержали 4 причастных к афере человек - Андрея К., его юриста, Евгения М и его отца.

Подсудимый Александр М. – военный пенсионер, отец Евгения М.

- Я вообще не имею никакого отношения к микрофинансовой организации, - возмущается Александр М. - Квартиру на Глинки я не покупал, новую владелицу не знаю. Да, сын просил иногда представлять его интересы, так как он индивидуальный предприниматель, занимается покупкой и продажей недвижимости. И я по доверенности подписал договор купли-продажи квартиры сына Евгения на Глинки. Кому он ее продавал – не знаю.

Следователь подала ходатайство – продлить срок задержания Александра М. на 72 часа. Суд удовлетворил ходатайство.

- Единственная вина моего подзащитного состоит в том, что он подписал договор по доверенности, - прокомментировал адвокат Евгений Меладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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