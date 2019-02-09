«Мне сказали, что Ушаковы скоро съедут». Что говорит подозреваемый в самоуправстве в квартире 90-летнего ветерана из Перми

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-09T13:09:10+03:00

Андрей К. не видит своей вины в случившемся Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Индустриальном районном суде началось избрание меры пресечения в отношении квартиранта Андрея К.

Напомним, по подозрению в самоуправстве и в афере с квартирой 90-летнего ветерана войны Василия Ушакова задержаны четыре человека.

Дочь Василия Николаевича Татьяна взяла кредит в финансовой компании, не смогла расплатиться и заключила договор купли-продажи якобы в качестве гарантии того, что вернет долг. Однако квартиру продали – сначала Евгению М. (по одной из версий он является соучредителем компании), а тот уже продал ее Марии К. Та вселила в квартиру квартиранта Андрея К., который, по словам Татьяны, поменял замки и не давал ей и Василию Николаевичу новые ключи. А также, как говорила Татьяна, поранил ее отцу руку, пытаясь втащить в комнату старую дверь.

- Я снимал комнату у собственника за 7 тысяч рублей, - говорит на суде Андрей К. – Мне сказали, что Ушаковы скоро съедут. А когда ломали их дверь и меняли замок, я вообще в другом районе был.

Ходатайство следователя - продлить срок задержания на 72 часа. А Андрей К. и его адвокат высказались против.

Суд решил продлить срок задержания до 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU