Одного из подозреваемых в самоуправстве в квартире 90-летнего ветерана войны из Перми освободили

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-09T12:10:26+03:00

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В Индустриальном районном суде началось избрание меры пресечения в отношении юриста Руслана З.

Напомним, по подозрению в самоуправстве и в афере с квартирой 90-летнего ветерана войны Василия Ушакова задержаны четыре человека.

Дочь Василия Николаевича Татьяна взяла кредит в финансовой компании, не смогла расплатиться и заключила договор купли-продажи якобы в качестве гарантии того, что вернет долг. Однако квартиру продали – сначала Евгению М. (по одной из версий он является соучредителем компании), а тот уже продал ее Марии К. Та вселила в квартиру квартиранта Андрея, который, по словам Татьяны, поменял замки и не давал ей и Василию Николаевичу новые ключи.

- А еще он поранил руку отцу, когда пытался втащить к нам в комнату старую дверь, - говорила Татьяна.

Подозреваемый в совершении преступления по статье «самоуправство с применением насилия» юрист Руслан З. сообщил на суде, что в квартире Василия Ушакова он не жил, а оказывал юридические услуги квартиранту Андрею К.

- Скрываться я не намерен, - говорит Руслан З. - С этой финансовой компанией я никак не связан.

Однако следователь считает, что юрист может скрыться, так как у него нет прописки в Пермском крае.

Суд принял решение освободить Руслана З. из зала суда. Пока его вины в произошедшем в квартире Василия Николаевича не доказали.

ИСТОЧНИК KP.RU