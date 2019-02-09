Следствие настаивает на аресте мошенников, замешанных в афере с квартирой ветерана войны из Перми

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-09T10:04:22+03:00

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В Индустриальном районном суде избирают меру пресечения в отношении четверых подозреваемых в афере с квартирой ветерана.

Напомним, 90-летний ветеран войны Василий Ушаков и его дочь Татьяна могут остаться без квартиры. Женщина взяла миллион рублей в финансовой компании, чтобы заплатить за лечение. По словам Татьяны, ей предложили оформить договор купли-продажи квартиры, а после выплаты долга расторгнуть его. На самом деле квартиру продали лицу, близкому к организации, а тот продал жилплощадь еще раз. До решения суда Татьяну с отцом вытеснили в маленькую комнатку. А новый квартирант установил свои порядки – ключи от квартиры Татьяне и Василию Николаевичу не дал, разговаривает с ними грубо. А ветеран войны даже получил травму руки.

7 февраля на ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал провести проверку. 8 февраля задержали подозреваемых в афере с квартирой, в микрокредитной компании прошли обыски. Возбуждены уголовные дела.

9 февраля в Индустриальном районном суде проходит избрание меры пресечения в отношении подозреваемых – юриста, квартиранта, первого покупателя квартиры и его сына. Также выяснилось, что кроме Татьяны и Василия Ушаковых есть еще пострадавшие от мошеннических действий.

- Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых необходимо, поскольку не все лица, совершившие преступления, установлены, - прокомментировала Кадешникова Анна, следователь СО по Индустриальному району. - Подозреваемые могут войти в контакт или повлиять на лиц, которые еще не установлены, что может воспрепятствовать следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU