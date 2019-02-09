2019-02-09T10:04:22+03:00
Происшествия

Следствие настаивает на аресте мошенников, замешанных в афере с квартирой ветерана войны из Перми

9 февраля проходит избрание меры пресечения в отношении подозреваемых
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Индустриальном районном суде избирают меру пресечения в отношении четверых подозреваемых в афере с квартирой ветерана.

Напомним, 90-летний ветеран войны Василий Ушаков и его дочь Татьяна могут остаться без квартиры. Женщина взяла миллион рублей в финансовой компании, чтобы заплатить за лечение. По словам Татьяны, ей предложили оформить договор купли-продажи квартиры, а после выплаты долга расторгнуть его. На самом деле квартиру продали лицу, близкому к организации, а тот продал жилплощадь еще раз. До решения суда Татьяну с отцом вытеснили в маленькую комнатку. А новый квартирант установил свои порядки – ключи от квартиры Татьяне и Василию Николаевичу не дал, разговаривает с ними грубо. А ветеран войны даже получил травму руки.

7 февраля на ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал провести проверку. 8 февраля задержали подозреваемых в афере с квартирой, в микрокредитной компании прошли обыски. Возбуждены уголовные дела.

9 февраля в Индустриальном районном суде проходит избрание меры пресечения в отношении подозреваемых – юриста, квартиранта, первого покупателя квартиры и его сына. Также выяснилось, что кроме Татьяны и Василия Ушаковых есть еще пострадавшие от мошеннических действий.

- Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых необходимо, поскольку не все лица, совершившие преступления, установлены, - прокомментировала Кадешникова Анна, следователь СО по Индустриальному району. - Подозреваемые могут войти в контакт или повлиять на лиц, которые еще не установлены, что может воспрепятствовать следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми подозреваемому в мошенничестве с квартирой 90-летнего ветерана продлили срок задержания
«Мне сказали, что Ушаковы скоро съедут». Что говорит подозреваемый в самоуправстве в квартире 90-летнего ветерана из Перми
Одного из подозреваемых в самоуправстве в квартире 90-летнего ветерана войны из Перми освободили
Ночью 51-летний пермяк бросил в баре бутылку с зажигательной смесью
В соцсетях сообщили, что в жилом пятиэтажном доме в Прикамье рухнуло перекрытие на первом этаже
В Перми внучка, ее бабушка и мать создали семейный подпольный банк
В Перми будут судить второго подростка, устроившего резню в школе №127
Очевидцы: в Березниках убили владельца магазина
В Перми осудят начальника колонии за получение взяток на 200 тысяч рублей
Сервис наблюдения за дорогами стал доступен всем жителям Прикамья
В Перми погиб 15-летний подросток, который выпал с окна пятого этажа
Пермские власти рассказали, как будут решать проблемы с общественным транспортом в Индустриальном районе
В Перми пожарные вывели из горящего подвала дома пенсионера
Главный врач Осинской больницы Андрей Котомин пострадал в смертельном ДТП
Пермская прокуратура проведет «горячую линию», посвященную соблюдению прав осужденных
К концу 2019 года все ФАПы Пермского края будут оснащены интернетом и Wi-Fi
«Пошел на обгон». На трассе Пермь - Березники в аварии погибли три человека
В Прикамье мошенник из Удмуртии продал пенсионерке иппликатор в 10 раз дороже реальной стоимости
В Прикамье в столкновении двух легковушек погиб пассажир иномарки
«Матч длиной в 90 часов». Пермский «Амкар» борется за звание чемпиона «Футбольной небесной лиги»
АО «ПЗСП» продолжает акцию «Зимнее хранение»
В Перми нашли 78-летнюю женщину, которая пропала в Закамске
Житель Прикамья шантажировал бывшую девушку, заставляя спать с ним