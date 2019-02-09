2019-02-09T09:23:29+03:00
Происшествия

Ночью 51-летний пермяк бросил в баре бутылку с зажигательной смесью

В заведении начался пожар
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В ночь на 9 февраля в баре на улице Пушкина произошло ЧП. Как сообщили в пресс-службе полиции, 51-летний пермяк зашел в помещение с бутылкой с зажигательной смесью и бросил ее там.

- В баре начался пожар, - рассказали в пресс-службе. - Сотрудники заведения потушили его самостоятельно. Пострадавших в результате инцидента нет.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в преступлении. По предварительной информации, мужчина был очень пьян. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае ищут преступника, который вынес из офиса крупную сумму денег - более 500 тысяч рублей. Неизвестный преступник ворвался в помещение и, угрожая оружием, забрал всю наличность.По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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