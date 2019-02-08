В соцсетях сообщили, что в жилом пятиэтажном доме в Прикамье рухнуло перекрытие на первом этаже
- Очередное ЧП в жилом фонде! По адресу улица Орджоникидзе, 14 провалилась плита перекрытия на первом этаже пятиэтажного дома, - такое сообщение распространил в пермских соцсетях один из пользователей. При этом он уверял, что обрушение конструкции произошло в центре Перми.
Позже выяснилось, что проблемы с жилым фондом, действительно, возникли. Только не в Перми, а в Губахе, где также есть улица Орджоникидзе.
- Никакого провала плиты перекрытия не произошло, пол в квартире жилого дома на улице Орджоникидзе в Губахе просто просел, - сообщили в главном управлении МЧС по Пермскому краю. – При этом никто не пострадал, к тому же квартира, где это произошло, не используется, как жилая. Помощи спасателей не потребовалось.
В министерстве здравоохранения Пермского края также подтвердили, что из жильцов дома на улице Орджоникидзе в Губахе никто не пострадал и за медицинской помощью никто из них не обращался.
ИСТОЧНИК KP.RU