В Перми внучка, ее бабушка и мать создали семейный подпольный банк

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-08T16:44:02+03:00

«Черными банкирами» трудились также сожитель одной из женщин и их друзья

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Жительница Перми создала организованную группу, в деятельность которой привлекла своих дочь, мать, а также сожителя и близких друзей. Своеобразный подпольный банк, который они создали, действовал с января 2013 года по октябрь 2016-го. За это время «черным банкирам» удалось заработать более 10 миллионов рублей.

- Ольга П. изготавливала поддельные платежные поручения, которые предъявляла в банковские учреждения, - сообщили в краевой прокуратуре Пермского края. – На членов группы регистрировались фирмы-«однодневки». Через них деньги выводились в теневой сектор экономики, где не облагались налогом. За оказание незаконных банковских сулуг женщины брали от 3 до 10 процентов от перегоняемой суммы.

Ленинский районный суд приговорил Ольгу П. к 5 годам лишения свободы, а ее дочь - к 3 годам. Срок они будут отбывать в колонии общего режима.

У них еще есть возможность обжаловать приговор в краевой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU