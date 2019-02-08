В Перми будут судить второго подростка, устроившего резню в школе №127

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-08T15:58:08+03:00

Появляясь в зале суда в качестве свидетеля, Алексей Б. не скрывал лицо под маской, как его подельник. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Напомним: одного из двух подростков, устроивших кровавую резню в 127-й пермской школе в январе прошлого года, Леонида Б. (имя изменено), уже осудили на 9 лет 8 месяцев, на днях коллегия краевого суда отклонила его апелляционную жалобу и оставила приговор Мотовилихинского районного суда в силе.

Второй подросток, Алексей Б. (имя изменено), проходил на этом процессе как свидетель – ранее московские эксперты не могли принять решение о его вменяемости. Однако после принудительного лечения в психиатрической лечебнице в Перми повторная экспертиза признала его вменяемым.

Сейчас следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершили расследование уголовного дела в отношении Алексея Б. Его также обвиняют в покушении на жизнь 29 человек – учеников 4 «Б» класса и учительницы Наталии Шагулиной. В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение. Но в Мотовилихинском районном суде сообщили, что уголовное дело в отношении второго участника кровавой резни в пермской школе к ним пока не поступило.

Ранее краевой суд продлил срок содержания Алексея Б. под стражей до 13 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU