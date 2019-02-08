2019-02-08T13:59:53+03:00
Общество

В Перми осудят начальника колонии за получение взяток на 200 тысяч рублей

Ему грозит срок до 8 лет лишения свободы со штрафом в 8 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Бывший начальник исправительной колонии №10 в Чусовом предстанет перед судом. Он обвиняется в получении 6 взяток на общую сумму в 200 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

Следователи выяснили, что начальник колонии брали деньги за предоставление длительных свиданий и послабление режима содержания. Также заключенные платили ему за возможность пользования сотовой связью и освобождение от дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Пермского края утвердило обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Чусовской городской суд Пермского края.

Отметим, что максимальное наказание, которое грозит начальнику колонии, составляет 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

Также мы сегодня писали, что пермская прокуратура проведет «горячую линию», посвященную соблюдению прав осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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