2019-02-08T13:14:41+03:00
Общество

Сервис наблюдения за дорогами стал доступен всем жителям Прикамья

Система уже отображает изображение с камер на дорогах
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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7 февраля губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с организацией работы ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД). Именно здесь теперь собирается вся информация с комплексов фотовидеофиксации, пунктов весогабаритного контроля, видеокамер, метеостанций с ГЛОНАСС устройств уборочной техники. С сегодняшнего дня доступ к информации аналитической системы управления дорогами и транспорта открыт жителям региона на портале «Управляем вместе».

Во время визита в ЦБДД губернатор обозначил необходимость внедрения в систему информации со всех дорог (муниципальных, региональных и федеральных), а также данные о движении электричек, городского и регионального общественного транспорта. «По мере того, как мы интегрируем информационные системы, Центр будет наполняться все большим объемом данных, которые в конечном итоге позволят поднять безопасность дорожного движения в крае на новый уровень. Мы хотим, чтобы жители имели понимание по времени и условиям поездок по городу и краю. Также система поможет нам бережно эксплуатировать дорожные объекты, сократить число дорожно-транспортных происшествий, сделать понятным расписание общественного транспорта», — подчеркнул губернатор.

Система уже отображает изображение с камер на региональных дорогах, погодные условия и уборку дорог от снега. Кроме того, в единое информационное пространство Центра будут интегрироваться системы «Безопасный город», реестр легального таксомоторного транспорта, который позволит контролировать обслуживание жителей службами такси.

По информации регионального Минтранса, объединение всей информации в едином центре с региональных и муниципальных дорог, а в перспективе и федеральных трасс, проходящих по территории края, повысит безопасность дорожного движения, а в случае необходимости позволит делиться информацией со всеми заинтересованными ведомствами.

До конца 2019 года будут установлены еще 10 комплексов автоматического весогабаритного контроля, а также 56 стационарных комплексов фотовидеофиксации, 10 из них — с возможностью распознавания характера перевозимого груза.

Справка:

Краевая система видеонаблюдения состоит из 423 видеокамер, расположенных в 8 городах в 97 местах установки. В г.Перми в 26 местах массового скопления людей установлено 150 видеокамер. Информация с видеокамер г.Перми выводится на видеостену диспетчерского центра МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», на видеостену и мониторы сотрудников ЦБДД, ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю, в городах края – на мониторы сотрудников территориальных органов полиции, в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации и передвижные комплексы образуют Единую систему фотовидеофиксации Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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