В Перми погиб 15-летний подросток, который выпал с окна пятого этажа
7 февраля в полдень из окна пермской пятиэтажки на ул. Докучаева в Дзержинском районе Перми упал 15-летний подросток. Местные жители вызвали «скорую помощь». Приехавшие медики констатировали смерть мальчика.
- Вызов поступил в 12.15, - сообщили в пресс-службе «скорой помощи». - К приезду медиков мальчик был уже мертв.
Правоохранительные органы выясняют причины трагедии.
Ранее мы писали, что в Перми водитель без прав сбил мальчика на зебре. Ребенок переходил дорогу с бабушкой. 28-летний водитель автомобиля «Тойота» у дома №25 не уступил дорогу бабушке с внуком, которые переходили дорогу по «зебре». Иномарка сшибла мальчика. С травмами головы он был госпитализирован в больницу. Установлено, что водитель не имел права управлять транспортным средством, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU