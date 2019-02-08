2019-02-08T12:55:06+03:00
Общество

Пермские власти рассказали, как будут решать проблемы с общественным транспортом в Индустриальном районе

Жителям представили проект новой маршрутной сети
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба администрации Пермифото: пресс-служба администрации Перми
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Департамент дорог и транспорта продолжает проводить обсуждение маршрутной сети каждого района города. Вслед за разговором в Дзержинском районе была организована встреча с жителями Индустриального района.

Сегодня в Индустриальном районе существует ряд транспортных проблем. Частники отказываются от невыгодных маршрутов, например, 9т. Кроме того, на улице Советской Армии обустроены остановочные пункты, при этом на участке полностью отсутствуют маршруты. А на улице Мира транспорт скапливается на остановках.

Все эти вопросы планируется решить за счет новых транспортных связей по улице Советской Армии на участке от проспекта Декабристов до улицы Мира.

Движение маршрута №47 «Мачтобаза – порт Пермь – аэропорт Бахаревка» планируется по улицам Советской Армии и Малкова, а автобусные маршруты №4, №19, №42, №59, №77 и №80 поменяют один из конечных пунктов. Маршрут №10 планируется заменить автобусами №40 и №74 с бесплатной пересадкой на улице Ленина. На маршруте №3 будут курсировать автобусы большой вместимости.

В ходе встречи был представлен новый маршрут №28 «микрорайон Нагорный – улица Стахановская». Маршрут №9т, следующий до деревни Субботино, планируется организовать по регулируемым тарифам, а также уменьшить интервал движения с 90 минут до 20 минут.

Кроме того, в планах восстановить движение трамвая №2 «Улица Стахановская – станция Осенцы».

Пермские власти планируют, что благодаря новой схеме, ожидание транспорта на остановках «Микрорайон Нагорный», «Ипподром», «Проспекте Декабристов» с 5-8 минут сократится до 2 минут за счет возможности воспользоваться любым маршрутом с последующей пересадкой.

- Все изменения будут внедряться только при условии наличия возможности бесплатной пересадки, что позволит пассажирам без дополнительных затрат пересесть с одного маршрута на другой, - сообщили в мэрии. - Свои обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону: 250-25-50, а также на почту mail@gortransperm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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