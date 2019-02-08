2019-02-08T12:05:07+03:00
Происшествия

В Перми пожарные вывели из горящего подвала дома пенсионера

Еще один мужчина успел выбраться сам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми около 23.30 пожарным сообщили о пожаре в двухэтажном доме на ул. Адмирала Нахимова в Кировском районе Перми. Горел подвал здания. До прибытия пожарных из дома успел выбраться мужчина, еще один человек находился в подвале.

- Пожарные вывели 74-летнего пенсионера из подвального помещения и передали врачам «скорой помощи», - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - С признаками отравления продуктами горения спасенный был госпитализирован.

В ведомстве добавили, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На пожар выезжали 5 пожарных машин, в тушении принимали участие 20 огнеборцев.

Ране мы сообщали, что в Прикамье отец вынес из огня двух сыновей. Сам мужчина получил отравление продуктами горения. 7 февраля в 4 утра произошел пожар в доме по улице Ломоносова в деревне Большая Лысьва. Когда прибыли пожарные дом и надворные постройки были все в огне. До приезда огнеборцев отец вынес из огня сыновей - пяти и шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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