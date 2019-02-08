2019-02-08T10:04:40+03:00
Общество

Пермская прокуратура проведет «горячую линию», посвященную соблюдению прав осужденных

На вопросы жителей края ответит заместитель краевого прокурора Виталий Ильенков
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Прокуратура Пермского края организует «горячую линию» по вопросу соблюдения законодательства в учреждениях уголовно – исполнительной системы региона.

На вопросы будет отвечать заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков и прокуроры отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.

Жители Пермского края могут обратиться по вопросам соблюдения прав осужденных, а также лиц, содержащихся под стражей. В том числе, оказания медицинской помощи, разъяснения требований законодательства, рассмотрения обращений в органах прокуратуры и другие.

«Горячая линия» пройдет 11 февраля с 11 до 12 часов. Звонки принимаютсяпо телефону 8 (342) 217-53-36.

Ранее мы писали, что пермяк, выйдя на свободу, до смерти избил друга, с которым ему изменяла сожительница. 32-летний мужчина помещен под стражу

ИСТОЧНИК KP.RU

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