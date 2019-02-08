«Пошел на обгон». На трассе Пермь - Березники в аварии погибли три человека

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-08T10:16:53+03:00

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Страшная авария случилась сегодня, 8 февраля, на трассе Пермь - Березники утром. Примерно в 8.15 водитель автомобиля «Хендай Акцент» на 113 километре дороги пошел на обгон. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Мерседес-Бенц-Актрос».

- В результате ДТП погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД. - На месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия. Низкая температура, снегопады и метель существенно снижают видимость на дороге. На проезжей части образуются заносы и снежные накаты. Обгонять в условиях плохой видимости крайне опасно. При таком обгоне водитель не сможет оценить расстояние до впереди идущего автомобиля. В пургу держитесь подальше от габаритного транспорта, так как за ним возникают дополнительные снежные вихри, которые существенно ограничивают видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU