2019-02-08T09:17:13+03:00
Общество

В Прикамье мошенник из Удмуртии продал пенсионерке иппликатор в 10 раз дороже реальной стоимости

Полицейские призывают пожилых людей быть бдительными
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кудымкаре 36-летний житель Удмуртии осужден за мошенничество. Стражи порядка выяснили, что он купил в аптеке иппликатор за 500 рублей, а затем пришел к 86-летней пенсионерке и продал массажер за 4990 рублей.

Позднее узнав реальную стоимость покупки, пожилая женщина сообщила о случившемся своим родственникам, которые обратились с заявлением в полицию.

Стражи порядка установили личность мошенника. Мужчина признал вину и возместил ущерб. Учитывая это обстоятельство, суд приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей.

Полиция призывает пенсионеров быть бдительными и не впускать в свою квартиру неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками различных служб: медицинских учреждений, пенсионных фондов, горгаза и т.д.

- Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. -Чем раньше вы обратитесь в полиции, чем больше вероятность найти преступников по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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