2019-02-08T07:39:42+03:00
Общество

«Матч длиной в 90 часов». Пермский «Амкар» борется за звание чемпиона «Футбольной небесной лиги»

«Матч длиной в 90 часов». Пермский «Амкар» борется за звание чемпиона «Футбольной небесной лиги»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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В финале «Футбольной Небесной лиги» пермский «Амкар» встречается с кировским «Динамо». Битва началась в полночь 7 февраля и продлится 90 часов. Победителя матча определят фанаты.

По правилам лиги, в турнире участвуют команды, которых больше нет. Побеждает клуб, набравший больше голосов. Каждые 2500 голосов болельщиков равны одному голу в основное время. Если в основное время счет равный, оставшиеся голоса конвертируются в голы в дополнительное время (1200 голосов) и, в случае равенства и здесь, в голы в серии пенальти (200 голосов, если и здесь равенство – 100 голосов и т.д.).

На утро 8 февраля счет равный. За пермский клуб «играют» с первых минут вратарь Александр Селихов, защитники Миклош Гаал, Георгий Джикия, Дмитрий Белоруков и Захари Сираков, полузащитники Януш Гол, Томислав Дуймович, Никола Дринчич и Георги Пеев, а также нападающие Сергей Волков и Мартин Кушев.

Проголосовать за пермский клуб можно в группе «Футбольной небесной лиги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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