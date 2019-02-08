АО «ПЗСП» продолжает акцию «Зимнее хранение»
Специальная акция для физических лиц «Зимнее хранение» началась с 10 сентября 2018 года и продлится до конца марта. Для покупателей - это возможность совершить покупку стеновых газобетонных блоков зимой, а забрать их весной – сразу на стройплощадку. Предприятие обеспечивает сохранность блоков и гарантирует возможность их вывоза до 31 мая 2019 года.
Акция «Зимнее хранение» пользуется огромным успехом у клиентов ПЗСП. В 2018-2019 году договоров на хранение продукции заключено ну сумму в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отмечают на ПЗСП.
Напомним, автоклавные газобетонные блоки – это одна из визитных карточек ПЗСП. Они изготовлены по ГОСТ 31360-2007. Материал имеет сертификат гигиенической чистоты, является несгораемым, при нагревании не выделяет в помещение вредных для дыхания веществ. Прочность материала обеспечивают вещества, нерастворимые в воде, поэтому при изменении влажности его прочность не уменьшается.
Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте http://pzsp.ru/.
ИСТОЧНИК KP.RU