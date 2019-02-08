В Перми нашли 78-летнюю женщину, которая пропала в Закамске

СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-08T07:09:02+03:00

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78-летняя Маргарита Константиновна пропала накануне. Родные и близкие пенсионерки обратились за помощью в полицию и к волонтерам. В последний раз видели в отделении полиции в Кировском районе Перми на улице Кировоградская, 72.

Объявления о пропаже женщины были опубликованы в соцсетях, распечатаны и наклеены на остановках. Был объявлен сбор желающих принять участие в поисках пропавшей на улице Кировоградская, 30.

И поиски дали свои результаты.

- Маргарита Константинова найдена, жива, - поделились радостной вестью волонтеры ПСО «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК». - Всем огромное спасибо за помощь в поисках. Просьба снять репосты.

Ранее мы писали, что у потерявшей память Нателлы Александровны, которая пришла к нам в редакцию, нашлась внучка. Она увидела объявления о пропавшей бабушке в соцсетях собирается забрать ее к себе домой

ИСТОЧНИК KP.RU