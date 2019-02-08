2019-02-08T06:57:05+03:00
Происшествия

Житель Прикамья шантажировал бывшую девушку, заставляя спать с ним

Мужчина обещал обнародовать сведения, которые порочат ее честь и достоинство
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кунгуре перед судом предстанет 30-летний молодой человек. Он принуждал девушку вступать с ним в интимную связь.

Следователи выяснили, что долгое время мужчина состоял в интимной близости с девушкой. Но в какой-то момент они расстались. Но мужчина не захотел прекращать отношения. Он стал шантажировать свою бывшую девушку, обещая обнародовать какие-то сведения, которые порочат ее честь и достоинство.

Вина мужчины доказана, ему предъявлено обвинение в понуждении лица к половому сношению. Дело передано в суд, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали о том, что житель Удмуртии безнаказанно насиловал женщин на улицах Перми. Сейчас дело насильника направили в суд. За семь лет - с 2011 года по август 2018 года - на улицах и в парках в Индустриального и Дзержинского районов Перми произошло несколько изнасилований женщин и девушек. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье мошенник из Удмуртии продал пенсионерке иппликатор в 10 раз дороже реальной стоимости
В Прикамье в столкновении двух легковушек погиб пассажир иномарки
«Матч длиной в 90 часов». Пермский «Амкар» борется за звание чемпиона «Футбольной небесной лиги»
АО «ПЗСП» продолжает акцию «Зимнее хранение»
В Перми нашли 78-летнюю женщину, которая пропала в Закамске
В Перми фура врезалась в пассажирский автобус, пострадала 18-летняя девушка
В Перми разыскивают 78-летнюю женщину
«Его разыскивали семь лет»: Житель Удмуртии безнаказанно насиловал женщин на улицах Перми
Карантин в пермских школах продлят
В Прикамье отец вынес из огня двух сыновей
Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми
В Прикамье 55-летний дедушка надругался над 5-летней внучкой
Власти Перми закупят 30 новых низкопольных трамваев
В Перми к месту старта «Лыжни России-2019» будут ходить бесплатные автобусы
В Прикамье горняка уволили за появление на работе в пьяном виде
В Прикамье 77-летний пенсионер поджег дом своего соседа
В Перми лжегазовики ходили по квартирам и продавали вентили и шланги втридорога
«Сильно проголодалась». В Перми женщина украла с прилавка копченую рыбу
Бардымская школа войдёт в пилотный проект «Электронной школы» в Прикамье
«Истощены и обезвожены». Постояльцев приюта «Надежда» в Перми срочно эвакуировали
На трассе Пермь - Екатеринбург фура выехала на встречку и столкнулась с легковушкой
В Прикамье чиновники отказывали сироте в получении жилья
Пермские старшеклассники создали аудиогид по местам съемок фильма «Географ глобус пропил»
В Перми улицу Куйбышева залило кипятком, 15 домов остались без воды
В Перми у расселенного дома по ул. Революции 3/1 изучают грунт