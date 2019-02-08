Житель Прикамья шантажировал бывшую девушку, заставляя спать с ним

СЕГОДНЯ 06:57 2019-02-08T06:57:05+03:00

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В Кунгуре перед судом предстанет 30-летний молодой человек. Он принуждал девушку вступать с ним в интимную связь.

Следователи выяснили, что долгое время мужчина состоял в интимной близости с девушкой. Но в какой-то момент они расстались. Но мужчина не захотел прекращать отношения. Он стал шантажировать свою бывшую девушку, обещая обнародовать какие-то сведения, которые порочат ее честь и достоинство.

Вина мужчины доказана, ему предъявлено обвинение в понуждении лица к половому сношению. Дело передано в суд, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали о том, что житель Удмуртии безнаказанно насиловал женщин на улицах Перми. Сейчас дело насильника направили в суд. За семь лет - с 2011 года по август 2018 года - на улицах и в парках в Индустриального и Дзержинского районов Перми произошло несколько изнасилований женщин и девушек. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU