Житель Прикамья шантажировал бывшую девушку, заставляя спать с ним
В Кунгуре перед судом предстанет 30-летний молодой человек. Он принуждал девушку вступать с ним в интимную связь.
Следователи выяснили, что долгое время мужчина состоял в интимной близости с девушкой. Но в какой-то момент они расстались. Но мужчина не захотел прекращать отношения. Он стал шантажировать свою бывшую девушку, обещая обнародовать какие-то сведения, которые порочат ее честь и достоинство.
Вина мужчины доказана, ему предъявлено обвинение в понуждении лица к половому сношению. Дело передано в суд, сообщили в краевом следственном комитете.
Ранее мы писали о том, что житель Удмуртии безнаказанно насиловал женщин на улицах Перми. Сейчас дело насильника направили в суд. За семь лет - с 2011 года по август 2018 года - на улицах и в парках в Индустриального и Дзержинского районов Перми произошло несколько изнасилований женщин и девушек. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми.
ИСТОЧНИК KP.RU