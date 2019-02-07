В Перми разыскивают 72-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 17:32 2019-02-07T17:32:23+03:00

В последний раз ее видели в Закамске

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей – Пермь и ПК» сообщили на своей странице ВКонтакте о том, что в Перми родные разыскивают пропавшую 72-летнюю Маргариту Константиновну Мачину.

- В последний раз видели в отделении полиции на улице Кировоградская, 72, - сообщили в отряде. – Ее приметы: худощавого телосложения; рост 150-155 сантиметров, короткая стрижка, волосы седые; глаза карие, темные.

Была одета в темно-синий пуховик с капюшоном с тёмным мехом, в розовую вязаную шапку, без варежек, на ногах чёрные сапоги. Под верхней одеждой тёплых вещей нет. Может заговариваться, называет себя Рита или Маргарита Юшкова.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят сообщить по телефону 8-909-119-49-32.

В отряде объявили сбор желающих принять участие в поисках пропавшей на улице Кировоградская, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU