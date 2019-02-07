«Его разыскивали семь лет»: Житель Удмуртии безнаказанно насиловал женщин на улицах Перми

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-07T16:52:51+03:00

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За семь лет - с 2011 года по август 2018 года - на улицах и в парках в Индустриального и Дзержинского районов Перми произошло несколько изнасилований женщин и девушек. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми.

- На причастность к совершению преступлений были проверены десятки человек, - рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. - С применением криминалистической техники тщательно осмотрены места совершения преступлений. Изъяты и подвергнуты экспертным исследованиям вещественные доказательства. Проведен целый ряд судебных экспертиз.

В результате 2 сентября 2018 года подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний житель Удмуртии, который на время следствия был заключен под стражу. Теперь после сбора всех доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU