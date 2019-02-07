2019-02-07T15:12:34+03:00
Происшествия

В Прикамье отец вынес из огня двух сыновей

Сам мужчина получил отравление продуктами горения
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МЧС России по Пермскому краюфото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
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7 февраля в 4 утра произошел пожар в доме по улице Ломоносова в деревне Большая Лысьва. Когда прибыли пожарные дом и надворные постройки были все в огне. До приезда огнеборцев отец вынес из огня сыновей - пяти и шести лет. Они не пострадала, а сам мужчина отравился продуктами горения.

- Пожар был ликвидирован только в 5.35, - отметили в пресс-службе краевого МЧС. - Выезжали 6 машин, в тушении принимали участие 17 человек. Площадь пожара составила 110 квадратных метров. По факту пожара проводится проверка.

Еще один пожар в ночь на 7 февраля произошел в 6-ти квартирном жилом доме в поселке Сарс Октябрьского района. Хозяйка квартиры, обнаружив пожар, вывела 38-ми летнего мужчину и 8-ми летнего ребенка. Еще 17 соседей самостоятельно вышли на улицу. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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