Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-07T14:59:51+03:00

В него вошли политики, крупные бизнесмены и деятели культуры

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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Перми.

Возглавил оргкомитет экс-министр спорта, заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко. Губернатор Пермского края Максим Решетников стал заместителем председателя.

В состав оргкомитета также вошли такие известные деятели культуры, как Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Теодор Курентзис, руководители крупных предприятий Вагит Алекперов, Армен Гарслян, Андрей Кузяев.

А также глава Перми Дмитрий Самойлов, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин и другие. Всего - 24 человека.

К 300-летию города предполагается провести комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улицы Ленина, обновить общественный транспорт, благоустроить парки и скверы.

В «список 300» войдут также городская набережная, эспланада, гимназия им. Дягилева.

ИСТОЧНИК KP.RU