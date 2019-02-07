В Прикамье 55-летний дедушка надругался над 5-летней внучкой

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-07T14:34:06+03:00

Кроме того, он совершил насилие еще и над 7-летним ребенком

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В Чердыни районе 55-летний мужчина в июне 2018 года в своей квартире совершил два преступления. Сначала он днем надругался над 5-летней внучкой своей сожительницы, а через какое-то время и над 7-летней девочкой.

- В ходе следствия были проведены 5 судебных экспертиз, очные ставки, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Были осмотрены и изъяты вещественные доказательства. Детально допрошены потерпевшие, их законные представители и свидетели. Объем уголовного дела составил 3 тома.

55-летнего развратника на время следствия поместили под стражу. Доказательства, собранные следователями, оказались достаточными для вынесения приговора жителю Чердыни. Он проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Прикамье молодой человек изнасиловал племянницу. Экспертиза признала его невменяемым. Преступление произошло в мае 2018 года в Чердынском районе. 28-летний житель села Ижморка Кемеровской области приехал к своей сестре. В квартире своей родственницы он изнасиловал свою несовершеннолетнюю племянницу.

ИСТОЧНИК KP.RU